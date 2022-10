Empoli-Milan, Saelemaekers si infortuna e chiede il cambio: entra Krunic

Nel corso di Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A, si registra l'infortunio di Alexis Saelemaekers. Entra Rade Krunic

Piove sul bagnato per il Milan. Dopo il forfait di Junior Messias, non partito per Empoli con la squadra, la fascia destra perde anche Alexis Saelemaekers. Il belga, dopo un contrasto di gioco, ha accusato un problema fisico che lo ha costretto immediatamente a chiedere il cambio. Entra Rade Krunic al suo posto. Continua a seguire con noi il live testuale di Empoli-Milan