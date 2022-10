Empoli-Milan, De Ketelaere: “Devo adattarmi allo stile Milan. Sul gol…”

Charles De Ketelaere, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Charles De Ketelaere, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' prima di Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 al 'Castellani'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui primi mesi a Milano: "Sono contento di essere qui, sono state settimane impegnati, con un sacco di partite. Felice di essere qui perché sto crescendo".

Su cosa gli manca per trovare il gol: "Forse si, ma in realtà so che sto crescendo come giocatore. Spero che il gol arrivi presto".

Sul rapporto con Pioli: "Non l'avevo sentito. Siamo un team giovane, Pioli sa aiutando tutti i giocatori, me per primo. Sto imparando tante cose, devo adattarmi allo stile Milan. Ho un buon rapporto con lui, ma come con tutti".

Sull'Empoli: "Si, so che sarà difficile. E' la mia prima partita contro l'Empoli, per noi sarebbe importante ottenere i primi tre punti, faremo del nostro meglio".