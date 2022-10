Empoli-Milan 0-0 al 45′: due infortuni e tante occasioni sprecate | News

Parte subito forte il Milan con Giroud che, al sesto minuto, prova la magia con un colpo di tacco. Qualche minuto più tardi Leao sfiora il gol del vantaggio. Magia di De Ketelaere , il quale poi serve il portoghese completamente libero in area di rigore: il suo tiro è debole e Vicario para con il piede. Al 16esimo è l'Empoli a sfiorare il gol del vantaggio con un tiro di Henderson che viene goffamente parato di Tatarusanu , al limite della papera. Quattro minuti dopo, Leao fa un numero pazzesco e trova Saelemaekers da buona posizione che, però, sciupa un'occasione d'oro per passare in vantaggio.

Al 22esimo è ancora Saelemaekers a provarci, questa volta dal limite dell'area di rigore. Tiro forte e angolato alla sinistra di Vicario che riesce a parare. Due minuti più tardi la prima ammonizione della gara: giallo per Kjaer che stende Parisi. Un minuto dopo, giallo anche per l'Empoli con Haas che interrompe la ripartenza di Bennacer. Al 28esimo si rende nuovamente pericoloso il Milan. Giroud salta Vicario e sul fondo del campo, a porta vuota, cerca la testa di Leao che per poco non impatta il pallone. Al 30esimo primo cambio forzato per i rossoneri: si fa male al ginocchio Saelemaekers, con Krunic che lo sostituisce. Tre minuti più tardi De Winter rischia un clamoroso autogol, mentre al 36esimo piove sul bagnato in casa Milan. Altro infortunio, questa volta di Calabria. Probabilmente si tratta di un infortunio muscolare: al suo posto Kalulu.