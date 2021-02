Donnarumma frantuma record: 200^ in Serie A. Nessuno più giovane di lui

Donnarumma, nessuno come lui in Serie A

Trovare altri aggettivi per descrivere Gianluigi Donnarumma sta diventando un’impresa. Il classe 1999, a buon ragione, è da considerarsi nella top 5 dei migliori portieri del mondo. Un ‘giovane veterano’ che, in occasione del derby Milan-Inter, taglierà il traguardo storico delle 200 presenze in Serie A. Storico non certo perché nessuno è riuscito a collezionarne di più, ma perché nessuno lo ha fatto alla sua età nell’era dei tre punti a vittoria. Con 21 anni e 361 giorni sta per frantumare il precedente record stabilito da Gianluigi Buffon (24 anni, 83 giorni). La prossima, inoltre, sarà anche la sua vittoria numero 100 nel massimo campionato. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati: ecco l’elenco completo con due novità >>>