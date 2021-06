Diritti tv Serie A: Dazn rifiuta l’offerta presentata da Sky | Calcio News

Secondo Calcio e Finanza Dazn avrebbe rifiutato la proposta presentata da Sky per vedere tutte le partite di Serie A

Come vi abbiamo riportato questa mattina, Sky ha fatto un'offerta a Dazn per avere di fatto tutte le partite della Serie A. Il Sole 24 ore ha parlato di una proposta da mezzo miliardo. Sky ha chiesto dunque a Dazn di mettere a disposizione sul satellitare e sull'app di Sky Q le partite che in questo momento sono in esclusiva della piattaforma streaming.