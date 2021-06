Calciomercato Milan – Dalot e Brahim Diaz: entrambi possono restare

Le ultime sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot e Brahim Diaz vogliono restare in rossonero. C'è aria di doppietta

Novità importanti relative al calciomercato del Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Diogo Dalot e di Brahim Diaz . Entrambi classe 1999, l’estate scorsa sono arrivati in punta di piedi, rispettivamente dal Manchester United e dal Real Madrid. Sia il portoghese e lo spagnolo hanno disputato un'ottima stagione, e dunque la speranza del Milan è quella di ottenere un loro riscatto o comunque confermare il prestito. Ovviamente a costi accessibili.

Capitolo Dalot. Il Manchester United vorrebbe trattenerlo, ma li amministratori del club dei Glazer hanno capito che il terzino ha voglia di proseguire la sua carriera con la maglia rossonera. Dalot è cresciuto molto in questi mesi con Stefano Pioli , così come dimostra l'ottimo Europeo Under 21 disputato. La possibilità è quella di rinnovare il prestito inserendo però questa volta il diritto o addirittura l' obbligo di riscatto .

Discorso Brahim Diaz. I rapporti con il Real Madrid sono ottimi, dunque c'è ottimismo da parte del Milan per la permanenza dello spagnolo, che vuole rimanere in Italia. Diaz, però, vorrebbe mettere le radici a Milano e quindi spera in una formula funzionale da questo punto di vista. A Maldini e Massara andrebbe bene un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Possibile che il Real Madrid chieda qualcosa in più o pretenda l'obbligo. Insomma, le due situazioni sono da delineare, ma la volontà comune è quella di proseguire insieme. Calciomercato Milan: il club rossonero ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto