Triplice fischio dell'arbitro Guida: è finita Milan-Inter, primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro è da poco finita. Spazio ovviamente alle parole dei protagonisti della partita: nel post-partita ha parlato Yunus Musah, giocatore rossonero. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Uscito tra gli applausi: "Imparo sempre, da ogni partita. Ho avuto momenti difficili e provo a imparare da quelli. Oggi abbiamo dimostrato che siamo capaci di grandi partite".

Cosa si sono detti in questi giorni: "La motivazione che hai per il Derby non deve dartela nessuno. Dobbiamo averla ogni partita".

Quanto lo aiutano quelli a centrocampo: "Giocando con Modric è tutto più facile. Un 41enne che ha gamba e difende ancora molto bene. Con lui è tutto facile".

Se si può vincere lo Scudetto quest'anno: "Sì, è possibile. Giochiamo per vincere, non solo per giocare. Siamo al Milan, abbiamo tutti l'ambizione di vincere e diamo tutto ogni partita per renderlo possibile".