Derby Milan-Inter, emergenza in attacco per Inzaghi? Un big a forte rischio

Un big sarebbe a rischio per il derby Milan-Inter di Coppa Italia: rischio emergenza in attacco per Simone Inzaghi dopo Mehdi Taremi?

Simone Inzaghi potrebbe fare a meno di un big in occasione del derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024/2025, in programma alle ore 21:00 di domani, mercoledì 1° aprile, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. L'allenatore nerazzurro, infatti, potrebbe fare a meno di Marcus Thuram. Come riferito da Tancredi Palmeri, tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X', l'attaccante francese avrebbe un piede gonfio per un fallo non fischiato contro l'Udinese che avrebbe poi portato all'espulsione del suo allenatore.