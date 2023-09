Derby Inter-Milan, Marotta: “Il nostro obiettivo è la seconda stella”

Su Inzaghi : "Io credo che Inzaghi debba essere inserito nei giovani del suo lavoro. Si è adattato ad una realtà diversa da quella della Lazio, e ne ha guadagnato in esperienza. Oggi è una certezza per noi, il leader di questa squadra e i risultati gli stanno dando ragione. Ma sono le prestazioni a darci questa certezza".

Sui nuovi acquisti : "Io dico che siamo l'Inter, e l'Inter partecipa a competizioni importanti. Era d'obbligo creare un gruppo estremamente competitivo. Io più che una squadra di titolari e riserve, credo che ci siano titolari e titolari. Credo che ci sia spazio per tutti. Frattesi è un ragazzo intelligente e ci sarà tempo per tutti i giocatori della rosa".

Sulla seconda stella: "La seconda stella è un obiettivo importante, dobbiamo essere ambiziosi. Sia Inter che Milan ambiscono a vincere il campionato e vogliamo essere sicuramente protagonisti". Dove e come vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>