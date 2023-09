Dove vedere il derby Inter-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 18:00 c'è il derby Inter-Milan a 'San Siro' Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan oggi?

Derby Inter-Milan, in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Inter-Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto tutte le gare della Serie A 2023-24 senza subire gol contro Monza (2-0), Cagliari (2-0 in trasferta) e Fiorentina (4-0). Anche il Milan di Stefano Pioli si presenta a punteggio pieno dopo le vittorie contro Bologna e Roma (2-0 e 2-1) in trasferta e Torino (4-1) in casa.