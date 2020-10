Derby Inter-Milan, Marotta: “Onoreremo questa maglia fino in fondo”

Serie A, Inter-Milan: Marotta nel pre-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Inter-Milan, gara della 4^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni:

Sul momento attuale

“E’ stato un periodo difficile sia per il Covid ma anche per i giocatori in nazionale. Come ha detto Conte non bisogna cercare alibi perché la squadra in campo oggi può e deve onorare questa maglia”.

Sul senso di appartenenza

“I derby hanno un sapore particolare aldilà di tutto, c’è un grande assente: il pubblico. E’ uno dei pochi casi nella storia. Le difficoltà dal punto di vista motivazionale esistono perché il pubblico trascina. I giocatori però sono maturi e l’allenatori ha saputo spronarli”.

Sul monte ingaggi

“Lo scenario è ricco di difficoltà. Oggi ci troviamo davanti a una situazione che ha ricavi molto incerti. Dobbiamo continuare perché le competizioni vanno onorate. Il nostro mercato è stato caratterizzato da tutto questo. Abbiamo cercato di cogliere opportunità importanti, la nostra posizione è uguale a quella di tutti. Iniziamo la Champions League con la caratteristica della continuità, siamo fiduciosi quindi di fare un cammino importante”

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI>>>