Derby, gol di Giroud irregolare? L’Inter dimentica tanti particolari | News

Ieri sera il Milan è stato protagonista di una vittoria in rimonta contro l'Inter. All'iniziale svantaggio rossonero, causato dal gol di Ivan Perisic, i rossoneri hanno ribaltato il match grazie ad Olivier Giroud, autore di una grande doppietta. Ha fatto discutere l'azione della prima rete del Diavolo, nato da un presunto fallo a centrocampo su Alexis Sanchez proprio da parte dell'attaccante francese. Come si può notare dal replay, l'ex Chelsea recupera il pallone togliendolo dai piedi del cileno ma, in slancio, i due si sono anche scontrati. Da lì nasce l'azione del gol di Giroud, con il popolo interista che ha protestato per un presunto fallo commesso dal numero 9 del Milan. Ma siamo sicuri che fosse fallo? E nel caso lo fosse stato, i tifosi interisti hanno già dimenticato tutti gli episodi arbitrali a loro favore? Di seguito ne riportiamo alcuni.