Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita ha parlato Cristian Chivu, allenatore nerazzurro. Le sue parole in conferenza stampa.

Se si può dire che questa sconfitta arriva da lontano: "Ci manca qualcosa rispetto all'anno scorso. Quelli che sono gli approcci, la superficialità e la leggerezza con cui trattiamo situazioni, ci manca cattiveria, determinazione e percezione del pericolo. Però bisogna ritrovarle. Essere consapevoli che, dobbiamo ritrovarlo".

Sui cambi: "Dipende da cosa vuoi aggiungere. Gli attaccanti avevano problemi. Bonny nell'ultimo giorno ha dato disponibilità dopo giorni di febbre con nausea e vomito. Siamo stati costretti a fare di necessità virtù. Volevamo attaccare con Spance, avere Diouf sotto punta... A volte le cose non funzionano, ma siamo stati costretti a cambiare".

Se serve una punta in più: "Giusta considerazione, ma facile parlare ora con Lautaro Martinez fuori e due infortunati. Faremo valutazioni, ma siamo contenti dei nostri 4 attaccanti. Troppo semplice parlarne in questo momento".

Se c'è qualcosa di mentale nel Derby: "Qualcosa di mentale c'è sempre. La storia lo insegna. Quando arrivi a fare un'altra stagione dopo che hai vinto. Cerchiamo di non buttare tutto. Ritroviamo determinazione, a partire da me che sono il primo responsabile. Non bisogna buttare tutto via. Abbiamo fatto 25 punti, più dell'anno scorso. Dobbiamo ritrovare come costruisci l'annata".