Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita ha parlato Nicolò Barella, giocatore nerazzurro. Le sue parole in conferenza stampa.

Chivu aveva chiesto provincialità, perché è mancata tenacia e grinta: "Sicuramente se parliamo di questo, ci manca da inizio anno. L'approccio ci sta penalizzando. Poi abbiamo dimostrato la nostra forza nel secondo tempo spesso, quando ci sblocchiamo. Però non sempre è così. Non si può fare lo stesso sempre, soprattutto quando ci sono impegni ogni tre giorni. Dobbiamo gestire meglio. Loro hanno meritato, approccio migliore. Anche se il 3-1 è arrivato nel nostro momento migliore. Dobbiamo migliorare, guardarci in faccia e migliorare. La strada è lunga, il campionato è un percorso a tappe. Oggi era importante e volevamo dimostrare di più".

Se hanno il complesso del Derby: "Io l'ho vissuta anche al contrario, ne ho vinti tanti di seguito. Non so se è ciclico. Sicuramente è una partita che negli ultimi non affrontiamo al meglio".

Se c'è la voglia di dimostrare di essere i più forti: "Non basta esserlo. A volte lo eravamo a detta di tutti e non abbiamo vinto. Dobbiamo concentrarci anche su altro. Molti errori arrivano su errori individuali. Dobbiamo migliorare in ognuno.