Crotone-Milan, Cigarini: “Milan? Può dare filo da torcere a tutti”

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Luca Cigarini, giocatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Crotone-Milan. Queste le dichiarazioni del centrocampista dei calabresi.

Sulla sconfitta: “E’ un periodo di transizione, è l’inizio con tanti volti nuovi e una squadra da amalgamare bene. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Genova e il Milan è una squadra che può dare filo da torcere a tutti. Dobbiamo lavorare, siamo un cantiere aperto. C’è bisogno di malizia, ci vuole tempo”.

Sul gioco di Stroppa: “Tanti ragazzi che sono qui da anni hanno ottenuto traguardi importanti. La scorsa partita avevamo 5 esordienti in Serie A, ci vuole tempo per mettere in pratica ciò che si è imparato in questi anni”.

