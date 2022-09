Cremonese-Lazio 0-4: super Immobile trascina i biancocelesti

Serviva una risposta dopo la disfatta europea ed è arrivata. La Lazio vince per 4-0 sul campo della Cremonese e si rilancia in classifica.

Una doppietta in 21 minuti e poi l'assist finale per il goal di Pedro: Ciro Immobile trascina la Lazio nella rotonda vittoria per 4-0 sul campo della Cremonese. Autore della terza rete biancoceleste, il solito Milinkovic-Savic. In classifica, la Lazio raggiunge momentaneamente a quota 14 Milan e Napoli che stanno giocando proprio in questo momento. Segui qui il live testuale di Milan-Napoli.