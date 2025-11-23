Il Milan di Massimiliano Allegri torna alla vittoria e lo fa in grande stile. Il primo derby della Madonnina di questa stagione finisce 1-0 per i rossoneri. Primo tempo giocato meglio dalla squadra di Christian Chivu con due legni colpiti nei primi 45 minuti e diversi interventi prodigiosi di Mike Maignan. Nel primo tempo vanno sottolineati due episodi dubbi andati a favore dei nerazzurri: il duro scontro a metà campo tra Lautaro Martinez e Matteo Gabbia, con un giallo mancato al capitano nerazzurro e il contatto (con tirata di capelli) tra Acerbi e Rafa Leao.