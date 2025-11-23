Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Costacurta dopo il derby: “Vittoria del Milan allegriana. Punto debole rimane la difesa, se consideri …”

INTER-MILAN

Costacurta dopo il derby: “Vittoria del Milan allegriana. Punto debole rimane la difesa, se consideri …”

Costacurta dopo il derby: “Vittoria del Milan allegriana. Punto debole rimane la difesa, se consideri …” - immagine 1
Il Milan di Massimiliano Allegri vince 1-0 contro i rivali storici dell'Inter, decide il gol di Christian Pulisic. Al termine del match, l'ex rossonero Costacurta parla della vittoria del diavolo nella stracittadina milanese. Ecco le sue parole
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri torna alla vittoria e lo fa in grande stile. Il primo derby della Madonnina di questa stagione finisce 1-0 per i rossoneri. Primo tempo giocato meglio dalla squadra di Christian Chivu con due legni colpiti nei primi 45 minuti e diversi interventi prodigiosi di Mike Maignan. Nel primo tempo vanno sottolineati due episodi dubbi andati a favore dei nerazzurri: il duro scontro a metà campo tra Lautaro Martinez e Matteo Gabbia, con un giallo mancato al capitano nerazzurro e il contatto (con tirata di capelli) tra Acerbi e Rafa Leao.

Nel secondo tempo il Diavolo la sblocca con Christian Pulisic, in seguito a un grande contropiede nato dal recupero di Fofana su Hakan Calhanoglu e condotto da Alexis Saelemaekers. Al 73' l'Inter guadagna un calcio di rigore piuttosto dubbio, sul dischetto si presenta l'ex Calhanoglu ma si lascia ipnotizzare da Mike Maignan, eroe assoluto della notte milanese. Nei minuti finali forcing finale dell'Inter ma il Milan resiste senza concedere grandi occasioni.

LEGGI ANCHE

Le parole di Costacurta

—  

Al termine del match, al consueto 'Sky Calcio Club' di Fabio Caressa ha parlato l'ex difensore del Milan Alessandro 'Billy' Costacurta. Ecco le sue parole sulla supersfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026.

Sulla vittoria degli uomini di Allegri: "Vittoria molto allegriana. Una cosa che voglio sottolineare è l'attenzione che ci hanno messo i difensori del Diavolo. Dopo quel discorso di Max al termine di Milan-Cremonese, i rossoneri hanno avuto un grande miglioramento sotto il punto di vista della percezione del pericolo".

LEGGI ANCHE: Pagelle Derby Inter-Milan 0-1: Maignan strepitoso!

Sul reparto difensivo rossonero: "Come dicevo a inizio campionato, la difesa è il punto debole del Milan, se presa nelle individualità. Ma cosa ha fatto Max? Allegri ha abbassato la squadra, con i centrocampisti che aiutano la difesa intercettando tanti palloni con Rabiot e Modric. Se la linea della difesa dovesse alzarsi di una ventina di metri, potrebbe andare in difficoltà". Costacurta conclude affermando: "Scudetto giocando in questo modo? Certo, per me sì!".

Leggi anche
Bartesaghi dopo Inter-Milan: “Onorato di aver giocato questo derby. Ho dato tutto. Maignan...
Derby di Milano, Bartesaghi nel post partita: “Contento e onorato della titolarità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA