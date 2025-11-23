Le parole di Costacurta—
Al termine del match, al consueto 'Sky Calcio Club' di Fabio Caressa ha parlato l'ex difensore del Milan Alessandro 'Billy' Costacurta. Ecco le sue parole sulla supersfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026.
Sulla vittoria degli uomini di Allegri: "Vittoria molto allegriana. Una cosa che voglio sottolineare è l'attenzione che ci hanno messo i difensori del Diavolo. Dopo quel discorso di Max al termine di Milan-Cremonese, i rossoneri hanno avuto un grande miglioramento sotto il punto di vista della percezione del pericolo".
Sul reparto difensivo rossonero: "Come dicevo a inizio campionato, la difesa è il punto debole del Milan, se presa nelle individualità. Ma cosa ha fatto Max? Allegri ha abbassato la squadra, con i centrocampisti che aiutano la difesa intercettando tanti palloni con Rabiot e Modric. Se la linea della difesa dovesse alzarsi di una ventina di metri, potrebbe andare in difficoltà". Costacurta conclude affermando: "Scudetto giocando in questo modo? Certo, per me sì!".
