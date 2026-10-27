Il Milan si prepara a una settimana importante, con la sfida contro il Bologna prima del derby contro l'Inter. La vittoria per 2-0 ottenuta sul campo dell'Udinese ha permesso ai rossoneri di reagire alla sconfitta europea contro il Bournemouth, ma secondo Paolo Condò sarà proprio la stracittadina a fornire indicazioni più precise sulle ambizioni della squadra di Rúben Amorim.

Il giornalista, intervenuto sul sito del Corriere della Sera per commentare l'ottava giornata di Serie A, ha analizzato il momento del Milan e le prospettive della formazione rossonera.

Condò sul Milan: il derby svelerà le potenzialità rossonere

"Sabato prossimo il derby darà una risposta precisa sulle reali potenzialità rossonere, che in parte sono ancora nascoste", ha scritto Condò. Una riflessione che invita a non trarre conclusioni affrettate sul valore del Milan, né dopo le prestazioni positive in campionato né dopo le difficoltà incontrate in Europa.

La trasferta di Udine rappresentava un banco di prova delicato per Amorim. Dopo il pesante passo falso contro il Bournemouth, il Milan aveva bisogno di una reazione e l'ha trovata con una vittoria per 2-0, riuscendo anche a gestire meglio del previsto le numerose assenze.

Per Condò, tuttavia, il successo contro l'Udinese non basta ancora a definire il reale livello della squadra. La sfida contro l'Inter sarà un test più significativo per comprendere quanto i rossoneri possano competere con le formazioni più attrezzate del campionato.

La vittoria di Udine e il momento del Milan

L'analisi di Condò riconosce il valore del risultato ottenuto dalla squadra di Amorim. Il Milan ha saputo reagire a una sconfitta europea pesante, trovando due gol nei momenti importanti della partita e mostrando una solidità che ha limitato le difficoltà legate agli indisponibili.

La prestazione in Friuli rappresenta quindi un segnale incoraggiante, soprattutto per la capacità della squadra di voltare pagina rapidamente. Resta però da capire se questa risposta potrà tradursi in continuità anche contro avversari di alto livello.

Il derby contro l'Inter offrirà un'indicazione importante proprio su questo aspetto: non soltanto il risultato, ma anche la capacità del Milan di reggere il confronto sul piano tecnico, tattico e mentale.

Inter favorita, Milan chiamato a dare risposte

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Nel suo commento, Condò ha dedicato spazio anche alla forza dell'Inter, sottolineandone le qualità tecniche e morali e la profondità della panchina. Il giornalista si è interrogato su quali squadre possano reggere il confronto con i nerazzurri, citando Roma e Como tra le realtà che stanno proponendo un calcio convincente.Il Milan, intanto, resta in corsa per gli obiettivi stagionali, ma deve ancora dimostrare fino in fondo quale sia il proprio potenziale. La sfida contro il Bologna sarà un passaggio da affrontare con attenzione prima del confronto diretto con i nerazzurri.

Per Amorim, dunque, la settimana rappresenta un'opportunità per consolidare i progressi mostrati a Udine. Il derby dirà molto sulle ambizioni rossonere e sulla possibilità che la squadra possa inserirsi stabilmente nella lotta per le posizioni più importanti della classifica.