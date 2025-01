Como-Milan 1-2, Leao per la rimonta! Gran palla di Abraham

Como-Milan, recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri si giocano moltissimo: vincendo, la squadra di Sergio Conceicao potrebbe accorciare sul quarto posto della Lazio e arrivare a meno cinque punti dalla zona Champions League. Questo con ancora una gara da recuperare contro il Bologna. Il Diavolo scende in campo virtualmente con un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria. Conceicao è arrivato vincendo la Supercoppa italiana, ma ha pareggiato la prima partita in campionato contro il Cagliari, sprecando un'occasione importante per recuperare punti su tutte le avversarie. Contro il Como non sono ammessi passi falsi per il Milan. 76' gol del Milan! Palla perfetta in verticale di Abraham che trova Rafael Leao. Gran taglio del portoghese che batte Butez in uscita con un grande pallonetto. I rossoneri rimontano.