Como-Milan: Caqueret pronto all’esordio, Paz in dubbio

Redazione 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 23:31)

Come riferito da Ansa, domani alle 18.30 il Como torna in campo per il recupero di Serie A contro il Milan, una gara fondamentale per la corsa salvezza. Dopo l’importante pareggio ottenuto contro la Lazio, i lariani cercano conferme e punti decisivi per risalire in classifica.