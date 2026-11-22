Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone, le parole di Cisse"Cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni. Preferisco giocare in una posizione tutta mia. Quale sarebbe? Non lo dico. Devo crescere sotto tanti aspetti, segnare è sempre molto bello, ma vorrei aggiungere anche qualche assist. Un compagno che ci tengo a ringraziare è Gabbia. Non è facile ambientarsi al Milan quando arrivi dalla Serie B, ma lui e altri compagni mi hanno accolto molto bene".
Sul ruolo"Non so dirti cosa farò, anzi dai lo dico: preferisco giocare come trequartista. Il mio obiettivo è far divertire le persone con le giocate. Poi magari farò anche la punta, chissà".
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