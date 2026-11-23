Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Diavolo, con questo successo per 5-1, ha toccato quota 27 punti in classifica e confermato il 4° posto
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Alphadjo Cisse, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone 5-1, così Cisse nel post-partita di 'Milan TV'Sulla bella vittoria dei rossoneri: "Abbiamo iniziato con l'atteggiamento giusto, era importante ripartire bene dopo la sosta Nazionali e sicuramente portare questi tre punti a casa ci darà la carica per giovedì".
Su come avevano preparato la partita contro il Frosinone: "Loro hanno un sistema uomo contro uomo, quindi sfruttare un po' la profondità era la cosa migliore e ho cercato di farlo al mio meglio".
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