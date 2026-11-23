Alphadjo Cisse, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Frosinone 5-1, così Cisse nel post-partita di 'Milan TV'

: "Abbiamo iniziato con l'atteggiamento giusto, era importante ripartire bene dopo la sosta Nazionali e sicuramente portare questi tre punti a casa ci darà la carica per giovedì".

Su come avevano preparato la partita contro il Frosinone: "Loro hanno un sistema uomo contro uomo, quindi sfruttare un po' la profondità era la cosa migliore e ho cercato di farlo al mio meglio".

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: "Se non c'era il fuorigioco magari facevo qualcosa (ride, n.d.r.)! Però diciamo che in quel momento mi era stato detto che era in fuorigioco, ma per fortuna me l'hanno convalidato. Dopo un po' che me lo stavano controllando in Sala V.A.R., ho capito che era gol quindi sono stato contento".