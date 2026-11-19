Gerry Cardinale è atteso a Milano nel fine settimana e, salvo cambiamenti di programma, sarà presente domenica 22 novembre a San Siro per assistere a Milan-Frosinone. Il numero uno di RedBird tornerà così vicino alla squadra anche fisicamente, dopo aver seguito dagli Stati Uniti d'America l'ultima partita di campionato contro il Genoa. La sua presenza è prevista in occasione della ripresa della Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Cardinale torna a San Siro dopo la sosta

Il proprietario rossonero dunque raggiungerà Milano proprio in vista della gara contro il Frosinone, in programma domenica alle ore 18:00. Un appuntamento che segnerà il ritorno del Milan in campo dopo la pausa e che coinciderà con una nuova presenza di Cardinale sugli spalti di San Siro.

Nell'ultima occasione, in occasione della trasferta contro il Genoa, il numero uno di RedBird aveva seguito la squadra a distanza, dagli Stati Uniti. Al termine della vittoria aveva comunque fatto arrivare il proprio commento, mostrando soddisfazione per la prestazione e per l'atteggiamento dei giocatori.

Le parole dopo la vittoria contro il Genoa

Cardinale aveva sottolineato soprattutto lo spirito mostrato dalla squadra nella partita contro i rossoblù: "La squadra ha mostrato grinta, determinazione e voglia di vincere. Avanti così". Il proprietario rossonero aveva poi condiviso le considerazioni espresse da Ruben Amorim nel post-partita, riconoscendo la necessità di continuare a lavorare per mantenere un livello di rendimento costante per tutti i novanta minuti.

"Sono pienamente d'accordo con le osservazioni che Rúben ha fatto nel post partita. Ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti, ma stavolta era davvero importante conquistare i tre punti", aveva dichiarato. Un messaggio che conferma l'attenzione del numero uno di RedBird nei confronti del lavoro dell'allenatore e del percorso della squadra.

La vicinanza alla squadra e la sfida con il Frosinone

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La presenza di Cardinale a San Siro rappresenta un'altra occasione per seguire da vicino il Milan in una fase importante della stagione. Dopo il successo contro il Genoa, i rossoneri sono chiamati a ripartire con lo stesso atteggiamento anche dopo la sosta, cercando continuità nei risultati e nelle prestazioni.La partita contro il Frosinone, valida per la 12^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 22 novembre alle 18:00. Persarà un appuntamento importante per riprendere il cammino in campionato, mentre Cardinale potrà tornare a osservare dal vivo la squadra e il lavoro dello staff tecnico. Il patron è dunque atteso in tribuna a San Siro per sostenere il Milan in una nuova tappa del percorso rossonero.