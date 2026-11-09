Il momento delicato in casa Milan ha avuto una svolta positiva, capace di restituire il sorriso anche ai vertici societari. Dopo la cocente sconfitta interna subita in Europa League a San Siro contro il Ferencváros, l'umore di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, era ai minimi storici a causa di una prestazione europea giudicata ampiamente insufficiente. Il pronto riscatto della squadra, arrivato nel campionato di Serie A, ha però ribaltato radicalmente lo stato d'animo della proprietà statunitense.

La vittoria per 2-1 conquistata sul campo del Genoa di Daniele De Rossi, firmata dai gol di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, ha pienamente soddisfatto il numero uno del Diavolo. Sebbene l'entusiasmo non abbia raggiunto i picchi emotivi del trionfo nel derby di Milano, il successo ottenuto allo stadio Luigi Ferraris di Marassi ha raddrizzato l'andamento della settimana rossonera. Cardinale era consapevole dell'importanza cruciale di recuperare terreno in classifica per permettere all'ambiente di trascorrere una sosta per le Nazionali in totale serenità.

Il retroscena dagli USA: i ringraziamenti di Cardinale ad Amorim

Subito dopo il fischio finale della sfida di Genova, l'imprenditore statunitense ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra direttamente dagli Stati Uniti d'America. Come riportato da gazzetta.it, il patron rossonero ha espresso grande felicità, ringraziando ufficialmente il gruppo per i tre punti conquistati in territorio ligure: "La squadra ha mostrato grinta, determinazione e voglia di vincere. Avanti così", è stato il commento a caldo del numero uno di RedBird.

A partita conclusa, Cardinale si è confrontato a lungo con i suoi più stretti collaboratori e ha seguito con estrema attenzione le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore Rúben Amorim sia in conferenza stampa che davanti alle telecamere delle televisioni. C'è stato, poi, un colloquio telefonico diretto tra il proprietario del Milan e il tecnico portoghese per i complimenti sul risultato e per la gestione della gara.

La sintonia societaria e gli aspetti da migliorare

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Il legame e la comunione d'intenti tra la proprietà e la guida tecnica emergono chiaramente dalle successive parole rilasciate dal fondatore di RedBird, il quale ha voluto avallare pubblicamente la disamina tattica dell'allenatore. "Sono pienamente d’accordo con le osservazioni che Rúben ha fatto nel post partita – ha spiegato apertamente Gerry Cardinale –. Ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti, ma stavolta era davvero importante conquistare i tre punti".Le rotazioni e i cali di tensione visti nel finale del match di Marassi restano temi centrali nel percorso di crescita del gruppo, ma la reazione caratteriale ha convinto il numero uno del club. Il patron rossonero ha infine concluso il suo intervento fissando gli obiettivi immediati per il futuro della stagione: "Sono davvero soddisfatto dello spirito che ho visto in ognuno dei nostri giocatori. Da adesso è fondamentale andare avanti su questa strada".