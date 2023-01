Calhanoglu “graziato” in vista del derby? Marelli: “Meritava il rosso…”

Nel corso del primo tempo di Cremonese-Inter, precisamente al minuto numero 38, Calhanoglu è stato ammonito per un intervento effettuato ai danni di Emanuele Valeri. Un fallo, giustamente, valutato da giallo da Maurizio Mariani. Calhanoglu ha corso un rischio non indifferente, protestando vivacemente contro il direttore di gara, rischiando di lasciare i nerazzurri in 10 e di saltare il derby. Il turco non avrebbe potuto giocare una partita chiave la prossima settimana contro il Milan.