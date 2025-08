Calendario Milan, per Allegri in arrivo Coppa Italia e Serie A

( fonte: acmilan.com ) - Settimane di lavoro intenso, tra i nostri centri sportivi e diversi impegni in giro per il mondo, giungono ora alla prova dei primi appuntamenti ufficiali. La stagione delle squadre rossonere è pronta a partire e agosto porta con se diversi impegni importanti da segnare in agenda: scopriamoli insieme.

La proficua e utile tournée in Asia-Pacifico è alle spalle, i rossoneri di Allegri sono di ritorno in Italia. Gli allenamenti riprenderanno martedì 5, per iniziare l'avvicinamento alla doppia amichevole dal sapore di Premier League (Leeds a Dublino, Chelsea a Stamford Bridge) a precedere gli appuntamenti ufficiali. Prima la Coppa Italia contro il Bari, poi le due sfide di campionato con Cremonese e Lecce: partite in cui dare il massimo per ottenere la migliore partenza possibile.