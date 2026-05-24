Cagliari, Pisacane dopo il Milan: “Futuro? Farò di tutto per rimanere”

L'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha parlato prima dopo la fine della partita tra Milan-Cagliari che si è giocata a San Siro. Le parole a 'DAZN'
Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni.
Chiudete la stagione con una soddisfazione enorme: “Se lo meritano i ragazzi per quelli che hanno vissuto tutto l’anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una partita non semplice. Abbiamo fatto un percorso tortuoso. Fare 43 punti con tantissimi giovani e infortuni rende giustizia a questo gruppo. Nel calcio conta l’indicativo presente, esiste un verbo che è quello dell’oggi: da domani si stacca ma è già finito tutto. La testa è già al prossimo campionato e di fare sempre meglio”.