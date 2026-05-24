PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cagliari, Pisacane dopo il Milan: “Futuro? Farò di tutto per rimanere”

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Cagliari, Pisacane dopo il Milan: “Futuro? Farò di tutto per rimanere”

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L'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha parlato prima dopo la fine della partita tra Milan-Cagliari che si è giocata a San Siro. Le parole a 'DAZN'
Redazione PM

Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni.

Chiudete la stagione con una soddisfazione enorme: “Se lo meritano i ragazzi per quelli che hanno vissuto tutto l’anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una partita non semplice. Abbiamo fatto un percorso tortuoso. Fare 43 punti con tantissimi giovani e infortuni rende giustizia a questo gruppo. Nel calcio conta l’indicativo presente, esiste un verbo che è quello dell’oggi: da domani si stacca ma è già finito tutto. La testa è già al prossimo campionato e di fare sempre meglio”.

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L’anno prossimo su che panchina ti vedremo? “Ringrazio sempre i ragazzi che mi hanno messo nelle condizioni di farmi conoscere. Il legame che ho con Cagliari e il Cagliari va oltre un contratto. Non dimentico quello che ha fatto il presidente Giulini a luglio. Farò di tutto per rimanere, se loro mi vogliono…”.

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