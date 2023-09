Cagliari-Milan, Ranieri: “Il Milan ha grandi campioni. Partita fatta da noi”

Sul primo e secondo tempo: "Mi hanno convinto tutti e due. Il Milan è quella che fa più possesso nella propria metà campo, mentre nella nostra metà campo non palleggiano proprio e vanno in verticale. Noi volevamo andare in contropiede. Ci abbiamo provato. Se nel primo tempo non prendiamo quei due gol avevamo in mano la partita: avevano la palla, ma non è che avessero avuto chissà quali occasioni".