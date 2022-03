Cagliari-Milan, Pioli imbattuto in 9 delle 11 sfide in Serie A contro Mazzarri

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato delle statistiche che riguardano Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri

Ci sarà ovviamente anche Stefano Pioli, questa sera, in occasione della partita tra Cagliari e Milan. Una partita di fondamentale importanza per i rossoneri, i quali vorranno conquistare tre punti per mantenere ben salda la prima posizione in classifica. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato delle statistiche che riguardano proprio l'allenatore rossonero. Pioli, infatti, è rimasto imbattuto in 9 delle 11 sfide da allenatore in Serie A contro Walter Mazzarri (5V, 4N). Il Cagliari è la squadra contro cui il Mister ha vinto più partite da allenatore in Serie A: 11. Completano il tutto cinque pareggi e quattro sconfitte per lui in 20 precedenti. Riuscirà a migliorare il suo score personale questa sera? Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>