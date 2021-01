Cagliari-Milan, Nainggolan (Sky): “Prendiamo gol ingenui. Con il Milan dura far punti”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Radja Nainggolan nel post-partita

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Giocatore giocatore, giocatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A svoltosi alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan:

Sul morale: “Bisogna dare tutti qualcosa in più. Oggi non abbiamo fatto una bruttissima partita, cose positive ci sono state ma prendiamo gol ingenui e contro le squadre così è difficile poi fare punti”.

Sull’affrontare il Milan: “Non c’è la paura. Quando i risultati sono brutti è normale che le cose si mettano un po’ male ma dobbiamo tirar fuori personalità. Non bastano i giocatori forti sulla carta, bisogna dimostrarla in ogni minuto”

Sul dialogo con Ibrahimovic: “Niente di che. Ho preso la maglia di Ibra perchè me l’hanno chiesto”

Sull’Inter: “Non rimpiango niente, sono voluto tornare a Cagliari perchè avevo bisogno di giocare e sono contento della scelta che ho fatto. Se l’Inter vince sono contento per loro io sono concentrato sulla salvezza del Cagliari”

