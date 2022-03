Cagliari-Milan, Mazzarri: “Lovato prende un cazzotto, sono arrabbiato”

Walter Mazzarri, allenatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Renato Panno

Walter Mazzarri, allenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla rissa finale dopo insulti razzisti: "Ero arrabbiato perché pensavo che nel finale ci fosse un rigore per noi, ero arrabbiato per quella decisione, non so nulla di altro".

Sul rigore: "Si vede dalle immagini che il portiere prende la testa di Lovato, è stato soccorso. Maignan ha sbagliato l'intervento, in questi casi è rigore. Se non si da va bene così. Avrei voluto vedere se fosse stato il contrario, si sarebbe sarebbe rivista al Var. Il regolamento dice che quando uno in area non prende la palla e dà un colpo all'avversario è rigore, se a noi non lo danno e agli altri si... Lovato sembra un pugile che prende il cazzotto".

Sulla partita: "Giocavamo con la prima in classifica, abbiamo fatto una bellissima partita. Li abbiamo messi in difficoltà, ma abbiamo creato poche occasioni. Si può far meglio, ma c'è la forza del Milan che sono tutti campioni. Se giochiamo sempre come oggi di sicuro ci leviamo dalle zone basse della classifica anche prima della fine del campionato. Qualche alto e basso ce l'abbiamo, a Spezia abbiamo sentito la responsabilità della partita. Abbiamo corso più di loro, stiamo bene fisicamente. Oggi ci manca un punto, se questo rigore ci fosse stato avremmo avuto un punto in più che ci sarebbe stato comodissimo. Senza contare la traversa". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

