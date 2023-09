Cagliari-Milan, arbitra La Penna. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Federico La Penna è l'arbitro designato per dirigere Cagliari-Milan, match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A

Sono state rese note le designazioni ufficiali per la 6^ giornata del campionato di Serie A . Il Milan sarà impegnato alle ore 18:30 di mercoledì 27 settembre contro il Cagliari alla Unipol Domus in occasione del turno infrasettimanale. Il direttore di gara sarà Federico La Penna , della sezione di Roma 1. Con lui gli assistenti Imperiale e Rossi .

Il quarto uomo designato per Cagliari-Milan sarà Andrea Colombo. In sala VAR, invece, ci sarà Massimiliano Irrati, mentre il suo assistente per l'occasione sarà Giacomo Paganessi.