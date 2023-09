Cagliari-Milan, Jovic e Maignan non convocati: il motivo | Serie A News

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza

Fabio Barera Redattore

Nella giornata di domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 18:30, andrà in scena il match Cagliari-Milan, valido per la 6^ giornata di Serie A. Il Diavolo vuole dare continuità al successo contro il Verona e lo farà contro un club in questo momento in grande difficoltà.