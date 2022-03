Cagliari-Milan, Ibrahimovic ha segnato in tutte le ultime 7 partite con i sardi

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha segnato in tutte le ultime sette partite disputate contro il Cagliari in Serie A

Zlatan Ibrahimovic è tornato nuovamente a disposizione di Stefano Pioli da alcune settimane, ma non è ancora sceso in campo dal primo minuto. Probabilmente non accadrà nemmeno questa sera contro il Cagliari, ma come ha detto l'allenatore rossonero 'le sue condizioni sono migliori rispetto ad una settimana fa'. Dunque possibile che stasera Ibra possa giocare di più rispetto a quanto fatto contro Napoli ed Empoli, due gare vinte per 1-0 dai rossoneri. A proposito di Cagliari, il Milan ha pubblicato una curiosità su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha segnato in tutte le ultime sette partite di Serie A giocate contro il Cagliari (otto reti totali). Lo svedese è a 155 gol in Serie A, a un solo gol dal 21º posto nella classifica dei migliori marcatori (occupato da Riva, Mancini e Inzaghi) e a due di distanza dal 20º (Toni). Dal suo ritorno al Milan, lo svedese ha segnato in entrambe le gare disputate all'Unipol Domus (tre reti), inclusa la doppietta del 18 gennaio 2021. Cagliari porta bene al buon Zlatan: segnerà anche questa sera?