Cagliari-Milan, doppietta di Leao che interrompe due lunghi digiuni

Leao, infatti, non segnava un gol dalla partita contro la Lazio del 31 Agosto, finita 2-2 all'Olimpico di Roma. Il portoghese, poi, non segnava una doppietta con la maglia del Milan dalla partita contro il Verona (3-1 a San Siro per i rossoneri) del 4 Giugno 2023, giorno in cui Zlatan Ibrahimovic si ritirò dal calcio giocato.