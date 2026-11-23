Il Milan di Rúben Amorim convince anche Cristian Brocchi. L'ex centrocampista ed ex allenatore rossonero, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita della sfida contro il Frosinone, ha commentato il netto 5-1 conquistato dalla squadra a San Siro. Una vittoria che ha evidenziato la capacità dei rossoneri di interpretare nel modo giusto una partita tutt'altro che scontata, sfruttando soprattutto gli spazi concessi dagli avversari.

Brocchi ha riconosciuto innanzitutto i meriti della formazione di Massimiliano Alvini, che ha affrontato la gara senza rinunciare al proprio atteggiamento offensivo: "È vero che il Frosinone ti dà l'opportunità di essere attaccato, però poi devi avere la capacità di saper sfruttare gli spazi che ti si creano, e il Milan oggi è stato devastante".

Un'analisi che mette in risalto la qualità delle ripartenze rossonere. Il Frosinone ha provato a giocare la propria partita, mantenendo un atteggiamento aggressivo, ma il Milan ha saputo trasformare gli spazi a disposizione in occasioni da gol, colpendo ripetutamente la retroguardia avversaria.

Il merito di Amorim e la crescita della squadra

L'ex centrocampista ha poi sottolineato quanto sia importante vedere una squadra capace di mettere in pratica le indicazioni del proprio allenatore. Per Brocchi, infatti, la prestazione contro il Frosinone rappresenta un segnale positivo anche sul piano del lavoro quotidiano.

"Oggi ho visto una squadra che sta facendo quello che l'allenatore chiede ed hanno vinto la partita meritatamente, seppur i numeri del Frosinone sono buonissimi", ha dichiarato a DAZN.

Parole che premiano il lavoro di Amorim e la capacità dei giocatori di interpretare le richieste tattiche del tecnico portoghese. Il risultato finale racconta una serata particolarmente positiva per il Milan, capace di segnare cinque reti e di trovare risposte importanti anche da chi è subentrato dalla panchina.

Brocchi su Cardinale: "È rimasto scottato dalla mancata Champions"

Nel corso dell'intervento, Brocchi ha affrontato anche il tema della presenza die della sua vicinanza alla squadra. L'ex rossonero ha provato a interpretare il significato della partecipazione del proprietario del club alla vita della società, soffermandosi soprattutto sulle conseguenze della mancata qualificazione allanella scorsa stagione.

"Lui è rimasto scottato nella scorsa stagione del fatto che il Milan non sia riuscito a raggiungere la Champions. Io penso che sia rimasto scottato più da un punto di vista economico che da un punto di vista emotivo", ha spiegato.

Brocchi ha poi aggiunto una riflessione sul ruolo della proprietà: "Ha lasciato un po' troppo da parte l'importanza di un Presidente, perché puoi avere tutti gli uomini che vuoi, ma il Presidente è sempre il Presidente".

La corsa Champions e il livello della Serie A

Infine, Brocchi ha allargato il discorso alla lotta per un posto in Champions League, evidenziando il livello competitivo del campionato e il rendimento di diverse squadre.

"Stanno stupendo squadre in positivo, altre in negativo. La Juventus è ripartita, però è bello quando trovi tante squadre che vincono, creano tanto entusiasmo, perché il livello nelle prime è molto alto", ha osservato.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'ex rossonero ha poi citato Lazio, Milan, Roma e Inter, sottolineando il buon calcio espresso dalle squadre coinvolte nella parte alta della classifica, senza dimenticare il Como.

Per il Milan, intanto, il 5-1 contro il Frosinone rappresenta un'altra conferma dopo i successi contro Inter e Genoa. Una prestazione che ha convinto Brocchi soprattutto per la capacità di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori e seguire le indicazioni di Amorim.