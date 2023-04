Bologna-Milan, Pobega al 90′: “Continuiamo a buttare punti, fa male”

Sulla mancanza di continuità di risultati: "Non lo so, cerchiamo di lavorare al meglio possibile in allenamento. L'unico modo che conosco è lavorare e approcciare meglio la prossima partita".

Sul Napoli: "Non credo, eravamo concentrati su questa partita. Secondo me abbiamo dato tanto oggi, non resta che vedere cosa abbiamo sbagliato e da domani lavorare per mettere in campo le cose migliori". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>