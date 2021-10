Bologna-Milan 2-4, Pioli: “Spirito e qualità hanno fatto la differenza”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla vittoria : "Volevamo la vittoria, è altrettanto vero che abbiamo fatto l'errore di non aver il giusto atteggiamento nel secondo tempo ma la bravura è stata rimetterla in piedi. Dobbiamo festeggiare, vincere le partite dopo un impegno europeo è difficile. Valutiamo le cose positive che sono tante anche stasera".

Sul Torino: "La partita più complicata sarà quella di martedì perché sarà la quarta in dieci giorni. La squadra sta bene, abbiamo avuto un calo di attenzione, ma stiamo bene per spirito e condizione. Non so se recupereremo qualcuno, spero di sì. Dalla prossima settimana potrò programmare qualcosa di diverso. Incontriamo un avversario che sta bene e che ha un giorno di riposo in più ma non fa niente, dobbiamo giocare da Milan e vincere".