Bologna-Milan, Motta: “Sarà una bella gara da vedere, loro sono in forza”

Thiago Motta, allenatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Dall'Ara'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Non è difficile preparare oggi nonostante i tanti cambi del Milan. Hanno la stessa idea di gioco, sono in forza, credo sarà una bella gara da vedere".