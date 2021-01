Bologna-Milan, Mihajlovic: “Noi meglio del Milan, dobbiamo concretizzare”

Bologna-Milan, le dichiarazioni di Mihajlovic in conferenza stampa

Terminato il match del Dall’Ara tra Bologna e Milan valido per la 20^ giornata di Serie A: ecco le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic rilasciate in conferenza stampa.

Sulla partita:“Loro hanno giocato bene, ma noi abbiamo fatto una prestazione migliore”.

Sull’arbitro:“Non commento, l’arbitro oggi ha fatto quello che doveva fare. Non abbiamo perso per le fischiate dell’arbitro, ma perchè non abbiamo saputo concretizzare le occasioni avute”.

Sugli ingressi dalla panchina:“Si, ma è giusto che sia così. Uno anche se gioca solo 5/10 minuti deve dare il meglio di sé. Abbiamo giocato contro la prima in classifica ma oggi non si è visto. Abbiamo fatto meglio di loro”.

Su Soumoro: “Si mi è piaciuto ma oggi tutti hanno fatto bene”.

Su Barrow: “Sono molto soddisfatto della sua gara”.

