La vittoria per 5-1 contro il Frosinone ha offerto a Rúben Amorim - allenatore del Milan - l'occasione per dare spazio anche a giovani come Sankhoun Diawara e Alphadjo Cisse. Due indicazioni positive che non sono passate inosservate agli occhi di Giuseppe Bergomi, intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la partita.

Bergomi: "Diawara non mi dispiace, sta crescendo"

Tra i giocatori finiti sotto la lente dell'ex difensore c'è soprattutto Sankhoun Diawara. Il giovane francese è stato schierato titolare al centro della difesa, in coppia con Koni De Winter, anche a causa delle numerose assenze nel reparto arretrato rossonero. Una responsabilità importante, affrontata con una prestazione che ha convinto Bergomi.

"Questo ragazzo Diawara non mi dispiace, sta crescendo. Buon centrale: può giocare anche un po' più aperto, l'ha fatto un paio di volte", ha dichiarato l'opinionista. Parole che sottolineano non soltanto la prestazione contro il Frosinone, ma anche i progressi mostrati dal difensore nelle ultime uscite.

Bergomi ha evidenziato anche la capacità del giovane di adattarsi a diverse posizioni nella linea difensiva, un aspetto che può rivelarsi prezioso per le esigenze tattiche di Amorim.

Il lavoro di Amorim e la crescita dei giovani

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Nel suo intervento, Bergomi ha allargato il discorso alla gestione della rosa da parte dell'allenatore portoghese: "Amorim li coinvolge un po' tutti". Un passaggio che mette in evidenza la possibilità concessa a diversi elementi della squadra di ritagliarsi uno spazio, anche in una stagione condizionata dagli infortuni.Tra i giovani citati c'è anche Cisse, entrato in campo nel ruolo di centravanti. Bergomi ne ha apprezzato la capacità di proteggere il pallone e l'energia trasmessa alla squadra: "È un ragazzo veramente forte che ha trovato ancora il gol, ti dà l'energia positiva".

La conclusione dell'ex difensore è stata altrettanto significativa: "E quindi il Milan c'è". Un giudizio positivo che comprende la prestazione collettiva e le risposte arrivate da alcuni dei giocatori più giovani. Per Amorim, la possibilità di coinvolgere e valorizzare più elementi rappresenta un'indicazione importante anche in prospettiva.