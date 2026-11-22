Spazio alle dichiarazioni pre-partita a San Siro: il Milan di Rúben Amorim è reduce dal successo, sofferto (2-1), in casa del Genoa nell'ultimo turno di Serie A
Milan-Frosinone: l'arrivo dei rossoneri a San Siro tra l'entusiasmo dei tifosi | Video PianetaMilan
Davide Bartesaghi, laterale rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone, le parole di Bartesaghi
"Questo mese è importante, lo sappiamo, ma cerchiamo di ragionare partita dopo partita. Intanto pensiamo a stasera, che è la cosa che conta di più".
Sul ruolo
"Torno terzino? Sicuramente cambierà qualcosa, però i principi restano gli stessi. Abbiamo preparato la partita al meglio delle nostre qualità e cercheremo di dare il massimo".
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