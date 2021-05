Atalanta in Champions. Spezia salvo, incubo Torino | Serie A News

L'Atalanta si impone con fatica (3-4) sul campo del Genoa e torna in Champions League. Spezia a valanga sul Torino: sarà ancora Serie A

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini conquista, anche per la stagione 2021-2022 , la qualificazione alla Champions League . Lo fa con una vittoria, molto sofferta, sul campo di un Genoa già salvo. La partita termina 3-4 per i nerazzurri, con il 'Grifone' bravo a riaprirla ed a tenerla viva fino alla fine.

A quel punto, la 'Dea' si siede e il Genoa segna con Goran Pandev su calcio di rigore (67') ed ancora con Shomurodov. Ma l'Atalanta vince e va in Champions. Salvo, invece, lo Spezia di Vincenzo Italiano, in grado di battere per 4-1 in casa il Torino, in piena crisi.