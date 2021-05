Pioli in conferenza: “Europa, la casa del Milan. Concentrati per domani”

Domani sera Milan-Cagliari: Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza stampa a Milanello i temi principali della partita

Su come ha superato il momento difficile dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio : "Quando tu sai che quello che stai facendo ti permette di crescere, di giocare da squadra, di giocare un bel calcio, ti permette di non abbatterti nei momenti difficili. Non solo quello è stato un momento delicato, c'era stato anche tra La Spezia e derby. Non è mai cambiato il nostro modo di approcciare le partite, di stare bene in campo".

Sull'infortunio (lieve) di Zlatan Ibrahimović : "Notizia migliore che potevamo avere. Terapia conservativa che gli permetterà di tornare al 100% nella prossima stagione. Europei a rischio? Non so, non abbiamo avuto tempo di parlare di questa situazione".

Su che settimana è stato dopo le due vittorie di Torino : "Tutti hanno lavorato al massimo, nel miglior modo possibile, per mantenere la giusta concentrazione e la giusta serenità. Ma non possiamo dare dei giudizi a questa settimana. Finisce domani sera. Noi dobbiamo preparare bene questa partita, con spirito, attenzione, qualità, lucidità. Abbiamo capito quando affondare, quando aspettare. E domani sera dovremo riproporle sul campo. Lo sto ripetendo da tanto tempo, le mie risposte sembreranno banali. Ma mai come oggi bisogna ragionare in quella direzione, altrimenti quanto fatto in settimana conterebbe poco".

Sullo stato d'animo : "L'obiettivo è quello di tenere alta la concentrazione. Ho approfittato per fare colloqui individuali, collettivi. Mancano ancora video, allenamento e riunione di domani mattina. Ho un gruppo molto attento e responsabile, molto bravo a percepire le situazioni ed a reagire nel modo giusto. Sanno che è il momento topico del campionato. Vogliono essere squadra anche domani, che si aiuta, che dovrà essere molto compatta anche in fase di non possesso palla. Se riusciremo a fare tutto questo, avremo le possibilità per vincere".

Sul cambio Bennacer-Meïte : "Ho avuto la totale disponibilità di tutto il gruppo dei giocatori. Si sta alzando il livello, queste partite decidono il nostro futuro. Come sono entrati mercoledì Leao, Meïte, Krunić, sono stati determinanti per chiudere la partita. Anche domani partirà la squadra migliore possibile, ma i cambi potranno essere determinanti. Terza partita in otto giorni. Ma sono che chiunque scenderà in campo darà il meglio per la squadra".

Sullo spirito di gruppo del Milan : "Ho parlato con Leao, gli ho fatto i complimenti per l'assist a Rebic. Qualche tempo fa l'avrebbe interpretata diversamente, invece ha dimostrato maturità, crescita. C'è tanto in quel gesto, non solamente tecnico. C'è spirito di comunione, unione, maturità. Su questo dobbiamo assolutamente insistere".

Sui movimenti in attacco : "In Italia, gli allenatori sono bravi a preparare le partite, soprattutto in fase di non possesso palla. Avere giocatori che si sanno muovere, che si sanno scambiare (Calhanoglu mediano, Bennacer trequarti, Kessié aperto), è importante: più siamo imprevedibili, più possiamo essere pericolosi".

Su Ibra : "Sarà assolutamente con noi. E' dentro la squadra in tutto e per tutto. Ci spiace che non potrà essere in campo per queste ultime due partite, ma non farà mancare il suo apporto".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Milan-Cagliari, match della 37^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. Inizio previsto per le ore 15:00. Il Diavolo cercherà altri tre punti fondamentali in chiave di una qualificazione alla prossima Champions League.