Sul suo primo gol ufficiale con il Milan: "Se mi avessero detto, qualche anno fa, che avrei segnato con questa maglia non ci avrei mai pensato. È arrivato, sono contento. Così come sono contento di come stiamo lavorando con la squadra, con il gruppo, anche attraverso le difficoltà".
Su come sta giocando in questo periodo dopo tanta panchina: "Sono sempre stato a disposizione del mister, venivo magari da un periodo in cui non giocavo molto. Mi sono allenato bene, sono rimasto positivo, nel calcio ci sono periodi in cui non giochi molto, ci sta. La concorrenza è molta, ma io cerco sempre di aiutare la squadra".
