ATALANTA-MILAN

Ricci al termine di Atalanta-Milan: “Se mi avessero detto che avrei segnato con questa maglia …”

Ricci al termine di Atalanta-Milan: 'Se mi avessero detto che avrei segnato con questa maglia ...'
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Atalanta-Milan 1-1, così Ricci nel post-partita della 'New Balance Arena'

Sulla prestazione del Milan: "La mentalità è che non bisogna mai accontentarsi. Vorremmo vincere tutte le partite, ma non è possibile. Un punto che dà continuità a quello che stiamo facendo. Clima diverso rispetto al post-Pisa, affrontavamo una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, nel secondo abbiamo fatto meglio. Chi è entrato ci ha dato una grande mano".

Sul suo primo gol ufficiale con il Milan: "Se mi avessero detto, qualche anno fa, che avrei segnato con questa maglia non ci avrei mai pensato. È arrivato, sono contento. Così come sono contento di come stiamo lavorando con la squadra, con il gruppo, anche attraverso le difficoltà".

Su come sta giocando in questo periodo dopo tanta panchina: "Sono sempre stato a disposizione del mister, venivo magari da un periodo in cui non giocavo molto. Mi sono allenato bene, sono rimasto positivo, nel calcio ci sono periodi in cui non giochi molto, ci sta. La concorrenza è molta, ma io cerco sempre di aiutare la squadra".

