Atalanta-Milan 1-1, così Ricci nel post-partita della 'New Balance Arena'

Sulla prestazione del Milan: "La mentalità è che non bisogna mai accontentarsi. Vorremmo vincere tutte le partite, ma non è possibile. Un punto che dà continuità a quello che stiamo facendo. Clima diverso rispetto al post-Pisa, affrontavamo una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, nel secondo abbiamo fatto meglio. Chi è entrato ci ha dato una grande mano".