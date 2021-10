Atalanta-Milan, i precedenti dei rossoneri con l’arbitro Di Bello | News

Sarà Marco Di Bello il direttore di gara della partita tra Atalanta e Milan: ecco i precedenti dei rossoneri con l'arbitro di Brindisi

Marco Di Bello, arbitro classe 1981 della sezione di Brindisi, dirigerà l'incontro di domani sera tra Atalanta e Milan. Il fischietto brindisino ha diretto le partite dei rossoneri in dieci occasioni e il bilancio sorride al Diavolo. Sotto la sua direzione di gara, il Milan ha conquistato sette vittorie, pareggiato una gara e subito solamente due sconfitte. Inoltre nella sua carriera ha anche fischiato due calci di rigore in favore dei rossoneri.