Atalanta-Milan, Gasperini: “Ho visto un Milan molto forte e veloce, mi ha fatto una grande impressione”

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' dopo Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul secondo gol: "Indubbiamente abbiamo preso questo gol al 30esimo secondo e l'altro all'ultimo minuto del primo tempo. Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, però bisogna dire che il Milan è stato molto pericoloso e bravo nel ripartire. La partita si è messa nel miglior modo per loro, noi potevamo raddrizzarla ma è stato difficile".

Se manca concretezza: "In qualche situazione non siamo stati fortunati. E' un periodo così, ma le occasioni ci sono state".

Sulle condizioni di Pessina: "Vediamo domani".

Sugli ingressi di Ilicic e Muriel: "Questo ci ha dato un po' di continuità e aggressività. Quando inserisci più attaccanti lo fai con il pensiero che possano creare delle occasioni pericolose, invece è venuto a mancare questo. Sia Ilicic e Muriel non sono al top della condizione in questo momento. Abbiamo creato meno pericoli nel secondo tempo con più attaccanti rispetto al primo tempo".

Se è preoccupato per gli infortuni di Gosens e Hateboer: "Il loro recupero è molto lungo, si parla di un paio di mesi, quindi non possiamo pensarci. Abbiamo delle soluzioni che sono quelle che ho adatto anche stasera. Dispiace cambiare a livello tattico, ma bisogna fare così a volte. Non vorrei avere problemi con altri calciatori che stanno tenendo il campo bene".

Sul doppio confronto con le milanesi: "Con l'Inter è stata una partita più equilibrata, questa sera invece è stata condizionata dal gol dopo 30 secondi. Ho visto un Milan molto forte, molto veloce. Noi abbiamo caratteristiche diverse, loro come velocità e se giocano di rimessa diventano molto pericolosi. Ogni gara poi ha la sua storia, noi abbiamo avuto delle opportunità per pareggiare. Il Milan però ha fatto una grande impressione".

"La posizione ci ha dato più fastidio è stata quella di Brahim nel primo tempo. Facevamo sempre tardi a contrastarlo, avevamo un difensore in più proprio per accorciare. La posizione di Theo Hernandez lo sapevamo, ma lì non siamo stati bravi a scalarla. Il gol che abbiamo preso là davanti è arrivato quando noi eravamo in superiorità numerica... Però ci sono delle cose sulle quali dobbiamo riflettere e risolvere. Poi quando c'è anche un giocatore nuovo che non conosce tutti i movimenti è diverso".

Su Ilicic: "L'Ilicic che ricordiamo noi sarebbe importante. Chiaro però che non si può andare all'infinito. Lui si allena sempre con buon impegno, cerca sempre di risalire. Non è facile per lui, non è facile per noi. Stiamo cercando di recuperarlo, ma al momento stiamo facendo fatica".