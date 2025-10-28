Matteo Gabbia , difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atalanta-Milan , partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Atalanta-Milan 1-1, così Gabbia nel post-partita della 'New Balance Arena'

Sulla partita: "C'è voglia di cercare sempre di migliorare. Nel primo tempo, anche per merito dell'avversario che avevamo contro, abbiamo fatto troppi errori tecnici. Nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo creato occasioni per andare a vincere la partita. Dobbiamo essere lucidi, è una partita che fa parte del nostro percorso. Ma restiamo positivi".