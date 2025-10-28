Pianeta Milan
Gabbia dopo Atalanta-Milan: 'Una partita che fa parte del nostro percorso. Restiamo positivi'
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Atalanta-Milan 1-1, così Gabbia nel post-partita della 'New Balance Arena'

Sulla partita: "C'è voglia di cercare sempre di migliorare. Nel primo tempo, anche per merito dell'avversario che avevamo contro, abbiamo fatto troppi errori tecnici. Nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo creato occasioni per andare a vincere la partita. Dobbiamo essere lucidi, è una partita che fa parte del nostro percorso. Ma restiamo positivi".

Sull'ambizione del Milan che è migliorato nella ripresa: "C'è grande ambizione, voglia di fare una bella annata. Voglia di continuare a migliorarsi dopo un primo tempo in cui non eravamo soddisfatti. Questa voglia è positiva nello spogliatoio".

Sul punto preso su un campo ostico: "Fa parte del percorso. Squadra viva, siamo sempre in campo. Ma la squadra dà sempre tutto quello che ha. Poi dobbiamo avere voglia e ambizione di essere sempre la nostra versione migliore affinché quest'annata ci dia soddisfazione".

