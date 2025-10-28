Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Allegri nel post-partita di Atalanta-Milan: “Ecco cosa ho detto alla squadra nell’intervallo”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Atalanta-Milan 1-1, così Allegri nel post-partita della 'New Balance Arena'

Sulla partita: "Non era semplice giocare qui stasera. Dopo il vantaggio, nel primo tempo abbiamo giocato una partita tecnicamente non bella. Abbiamo sbagliato molto in uscita. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, l'Atalanta ha rallentato i ritmi, abbiamo giocato meglio. Dobbiamo fare meglio nelle scelte dell'ultimo passaggio".

Sul secondo pareggio consecutivo: "Dobbiamo dare continuità di risultati. I ragazzi hanno qualità tecniche molto alte. Ci sono imprevisti, come la partita contro il Pisa, ma bisogna imparare a rialzarsi e fare meglio".

Su cosa ha detto alla squadra nell'intervallo dopo il brutto primo tempo: "Ho detto alla squadra che peggio di così non potevamo giocare. Avevamo sbagliato tanto, poi i ragazzi hanno sbagliato molto meno. Sono stati bravi".

Su come si va avanti ora verso le altre partite: "Dobbiamo migliorare, nel secondo tempo abbiamo fatto scelte sbagliate. Alexis Saelemaekers ha fatto una giocata difficile, quasi impossibile al limite dell'area. Ci sono state situazioni favorevoli non sfruttate e abbiamo subito solo un tiro. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo continuare a lavorare, all'interno di una stagione ci sono imprevisti, non bisogna avere paura che la situazione possa precipitare. Ora dobbiamo recuperare energie e giocatori".

