Atalanta-Milan 1-1, Cesari: “Hateboer su Leao? Un intervento da VAR”

Graziano Cesari, ex arbitro in Serie A, ha commentato l'intervento di Hans Hateboer su Rafael Leao durante Atalanta-Milan. Le sue parole

Daniele Triolo

Graziano Cesari, ex arbitro in Serie A ed oggi moviolista per le reti Mediaset, ha commentato, nel corso della trasmissione 'Pressing' andata in onda ieri sera, l'intervento duro di Hans Hateboer, con il piede a martello, sulla caviglia di Rafael Leao nel corso del primo tempo di Atalanta-Milan, sfida del 'Gewiss Stadium' di Bergamo poi terminata 1-1.

Atalanta-Milan, Leao ha rischiato grosso ...

Ecco cosa ha detto Cesari sulla situazione di gioco: "Guardate il direttore di gara, probabilmente vede qualche cosa ma non vede tutto perché il corpo di Hateboer limita la sua visuale e immediatamente estrae il cartellino giallo. Per me è rosso".

"Se Leao non riesce a far scivolare la punta sul terreno di gioco questo è un intervento cattivissimo che mette a rischio l’incolumità del giocatore. Il VAR deve intervenire", ha concluso Cesari nel suo commento alla moviola di Atalanta-Milan 1-1. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>